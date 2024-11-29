Abdullah Avcı, Fenerbahçe görüşmesini açıkladı!

29 Kasım 2024 20:19 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:25

Teknik direktör Abdullah Avcı katıldığı sosyal medya yayınında Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiğini ancak anlaşmanın resmiyete dökülmediğini açıkladı.

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Son olarak Karadeniz temsilcisi Trabzonspor​'da görev alan Abdullah Avcı​, Socrates yayınına katıldı. Avcı Fenerbahçe​ hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İŞİ BOZULDU"

Mehmet Demirkol'un "Seni Fenerbahçe teknik direktörü olduğun için kutladığımı hatırlıyorum" sözlerine Abdullah Avcı şu cevabı verdi:

"Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani."

Trabzonspor'daki ikinci döneminden önce Abdullah Avcı, Fenerbahçe yönetimine sunum yaptığını açıkladı. Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal​ gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu." dedi.