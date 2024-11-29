İstifa eden Beşiktaş başkanı Hasan Arat veda konuşması yaptı! 'Vaktim geldi ve gidiyorum'

29 Kasım 2024 18:18 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:24

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta başkanlık koltuğundan istifa eden Hasan Arat, veda konuşması yaptı. Yaptığı açıklamada, "Bizler gelip geçiciyiz. Vaktim geldi ve gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Hasan Arat, başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

VEDALAŞMA TÖRENİ

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, bu akşam 18.00'de Tüpraş Stadyumu müzesinin önünde taraftarlar, personeller ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

"VARLIĞINIZ BANA HER DAİM GÜÇ VERDİ"

Başkan Arat'ın açıklaması:

"Değerli Beşiktaş Camiası; Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GENÇLERE EMANET"

"17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak.

Beşiktaş her zaman taraftarıyla doğru yolu bulacaktır. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Artık taraftar olarak bu sevgimi muhafaza edeceğim."