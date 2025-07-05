Abdullah Avcı imzayı atıyor: Trabzonspor sonrasında adresi şaşırttı!

Abdullah Avcı için Trabzonspor sonrasındaki teknik adamlık süreci, uzun bir aradan sonra resmen başladı. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı; an itibarıyla Süper Lig dışındaki bir maceranın hazırlığında, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Abdullah Avcı, Trabzonspor sürecinin ardından Süper Lig kritiğini farklı şekilde yaptı. Trabzonspor ile beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı'ya, İsmail Kartal ile yollarını ayıran Persepolis'ten resmi teklif geldi. Esasen ise tecrübeli çalıştırıcı için an itibarıyla önemli bir süreç söz konusu.

ABDULLAH AVCI İÇİN TRABZONSPOR SONRASINDA PERSEPOLIS SÜRPRİZİ

Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş dönemlerinden sonra Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamıştı. Akabinde ise şampiyonluktan sonra Trabzonspor'daki son dönemi beklentileri karşılamayan Abdullah Avcı, uzun zamandır Süper Lig ekipleriyle ilgili projelere dahil olmak istememişti. Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan ihtimalleriyle de anılan deneyimli hoca, an itibarıyla Persepolis'in listesinde en başa yazılan isim oldu. Gelecek sezona dair kritik bir planlama süreci yürüten Abdullah Avcı, yakın zamanda imza atacak.

ABDULLAH AVCI İÇİN PERSEPOLIS SÜRECİ

İran Ligi'nde İsmail Kartal yönetiminde son haftalarda aradığını bulamayan ve şampiyonluğu kaybeden Persepolis, bundan sonraki süreç için Abdullah Avcı'ya şans vermek istiyor.

PERSEPOLIS'İN GÜNDEMİNDEKİ ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile son döneminde 44 mücadeleye çıkan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı. Son olarak da bugün Persepolis'in ilgisinden bahseden teknik adam, "Persepolis ile görüştük ve kendileri bana resmi teklif yaptı. Bu dönemde sadece İran değil birçok yerden teklifler aldım. Geleceğime kısa süre içerisinde karar vereceğim." dedi.