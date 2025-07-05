Galatasaray'da bir ayrılık daha: Transferde sürpriz veda!

Galatasaray'da Ismail Jakobs için ayrılık kararı çıktı. Ismail Jakobs'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, Senegalli bekin Galatasaray'dan gönderilmesine karar verdi.

Galatasaray'da transfer sezonu hızlı başladı ve Ismail Jakobs için de ayrılık kararı çıktı. Galatasaray adına gelecek sezon planlamalarını yapan Okan Buruk, gerçek potansiyelinden uzak performanslar sergileyen Ismail Jakobs'un sarı kırmızılı takımda devam etmemesine karar verdi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER SEZONUNDA BİR AYRILIK DAHA

Dries Mertens ve Fernando Muslera gibi yıldızlarına veda ederek transfer sezonuna giriş yapan Galatasaray, Ismail Jakobs ile de yola devam etmeme kararı aldı. Galatasaray'a geldiğinden bu yana beklentilerin uzağında kalan Ismail Jakobs, an itibarıyla 'gönderilecekler' listesinin başına yazıldı ve menajerler aracılığıyla transfer pazarına sunuldu.

GALATASARAY'DA ISMAIL JAKOBS'UN PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon 25 maça çıkan Ismail Jakobs, 1740 dakika sahada kalmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.