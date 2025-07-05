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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı: Fenerbahçe'de derin sular!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci için olumsuz karar çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci yerine yeni transferler istedi.

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Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı: Fenerbahçe'de derin sular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 20:44

Fenerbahçe'de ve ikilemi devam ediyor. İsmail Kartal döneminde kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'ye şans vermek istemeyen Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden kanat transferleri istedi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN İRFAN CAN KAHVECİ KRİTİĞİ

Fenerbahçe için yaptığı planlarda İrfan Can Kahveci'yi öncelik vereceği isimler arasında görmeyen Jose Mourinho, an itibarıyla sarı lacivertli yönetimle transfer kritiği gerçekleştirdi ve İrfan Can Kahveci'nin bölgesine takviyeler istedi! Şu an için İrfan Can Kahveci'nin topu çok ayağında tuttuğunu ve biraz da ağır kaldığını düşünen Jose Mourinho, süreçten hareketle milli yıldız için olumsuz karar verdi ve kendisini hamle oyuncusu olarak değerlendirmenin daha doğru olacağı kanısına vardı.

Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı: Fenerbahçe'de derin sular!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ DEĞİŞİMİ

İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde 46 maçta 2860 dakika süre alan ve 18 gol ile 12 asistlik katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, bu yıl Jose Mourinho ile ise 42 müsabakada 1446 dakika sahada kaldı ve sadece 3 gol ile 4 asistlik skor üretebildi.

Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı: Fenerbahçe'de derin sular!

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ KİMLER İSTİYOR?
Milli yıldızla hem Trabzonspor hem de Shaktar Donetsk ilgileniyor.
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ETİKETLER
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#jose mourinho
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#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
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