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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş transfer için Napoli ile resmen anlaştı!

Beşiktaş, sürpriz bir transfer zirvesi gerçekleştiriyor. Uzun zamandır Jens Cajuste transferi için nabız yoklayan Beşiktaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Napoli'yle resmen anlaştı.

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Beşiktaş transfer için Napoli ile resmen anlaştı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 23:17

'ta transferi gerçekleşiyor. Beşiktaş ve , Jens Cajuste'nin 'şarta bağlı satın alma' ile kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz bir takviye geldi. planlamaları için ince eleyip sık dokuyan yönetim, an itibarıyla Jens Cajuste için ciddi bir adım attı. Esasen ise sürpriz transferin, oynayacağı maç sayısına göre 6.5 milyon Euroluk bir bonservisi olacak. Beşiktaş ve Napoli, 25 yaşındaki İsveçli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geçmesini bekliyor.

Beşiktaş transfer için Napoli ile resmen anlaştı!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JENS CAJUSTE'NİN PERFORMANSI

Geçen sezonu Ipswich'te kiralık geçiren Cajuste, 33 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA KİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI?
Siyah beyazlılar, Ciro Immobile'yi takımdan göndermişti.
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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
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#Napoli
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Jens Cajuste
#Jens Cajuste
#Spor
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