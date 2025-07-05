Beşiktaş transfer için Napoli ile resmen anlaştı!

Beşiktaş, sürpriz bir transfer zirvesi gerçekleştiriyor. Uzun zamandır Jens Cajuste transferi için nabız yoklayan Beşiktaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Napoli'yle resmen anlaştı.

Beşiktaş'ta Jens Cajuste transferi gerçekleşiyor. Beşiktaş ve Napoli, Jens Cajuste'nin 'şarta bağlı satın alma' ile kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz bir takviye geldi. Transfer planlamaları için ince eleyip sık dokuyan yönetim, an itibarıyla Jens Cajuste için ciddi bir adım attı. Esasen ise sürpriz transferin, oynayacağı maç sayısına göre 6.5 milyon Euroluk bir bonservisi olacak. Beşiktaş ve Napoli, 25 yaşındaki İsveçli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geçmesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JENS CAJUSTE'NİN PERFORMANSI

Geçen sezonu Ipswich'te kiralık geçiren Cajuste, 33 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.