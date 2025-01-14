Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yeni stoperini açıkladı! 'İlgilendiğimiz bir oyuncu'

14 Ocak 2025 23:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:04

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip son olarak Newcastle United'dan Lloyd Kelly için harekete geçti. Ilıcalı futbolcunun ismini söyleyerek, "İlgilendiğimiz bir oyuncu" dedi.

Fenerbahçe için sert sözler! '25 sene daha şampiyon olamazlar'

Fenerbahçe için sert sözler! '25 sene daha şampiyon olamazlar'

Öncelikli olarak savunmaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt​'tan Tuta ismiyle bilinen Lucas Silva Melo ve Newcastle United​'dan Lloyd Kelly için kolları sıvadı.

Fenerbahçe​'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, kadroya stoper katmak için rotayı Premier Lig'e çevirdi.

ACUN ILICALI: İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU!

Futbol Arena'ya konuşan Ilıcalı Newcastle United'dan Lloyd Kelly tarnsferi için, "Lloyd Kelly transferi için görüşüyoruz. İlgilendiğimiz bir oyuncu. Anlaşabilirsek bu oyuncunun transferini gerçekleştireceğiz." dedi.

Lloyd Kelly yaz aylarında Bournemouth'tan Newcastle United'a bedelsiz olarak transfer oldu. 26 yaşındaki savunmacı bu sezon 13 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.