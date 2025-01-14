Fenerbahçe Tuta'nın peşinde! Savunmaya takviye yolda

14 Ocak 2025 22:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 22:17

Öncelikli olarak savunmaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Tuta ismiyle bilinen Lucas Silva Melo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe için sert sözler! '25 sene daha şampiyon olamazlar'

Fenerbahçe için sert sözler! '25 sene daha şampiyon olamazlar'

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe orta sahada Talisca​ ile anlaşırken savunma hattı için de girişimlere başladı. Sarı-lacivertli ekip Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için görüşme yaptı.

Dün oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge çıkarmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" demişti.

FENERBAHÇE TUTA İLE ANLAŞTI!

Sarı-lacivertli kulüp, Eintracht Frankfurt ile Tuta konusunda anlaşmaya vardı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Tuta’nın temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

TUTA’NIN SON SEZON PERFORMANSI

Frankfurt’un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gole katkı sağladı.