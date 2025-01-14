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Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TRT Spor
14 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:30
Emre Belözoğlu Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan 44 yaşındaki teknik adamın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig​'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Belözoğlu'nun yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 1. Resim

6 AYDIR BOŞTA

Temmuz 2024'ten beri takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olmak üzere. 

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 2. Resim

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR​ YOLUNDA

44 yaşındaki çalıştırıcı, Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 3. Resim

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinden kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 4. Resim

SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı. Buna göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 5. Resim

DAHA ÖNCE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı - 6. Resim

ANTALYASPOR'DAN ALEX'E VEDA MESAJI

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Brezilyalı çalıştırıcı için veda mesajı paylaştı. Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."

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Kaynak: TRT Spor
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