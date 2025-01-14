Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı

14 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:30

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan 44 yaşındaki teknik adamın yeni takımı belli oldu.

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Son Dakika | Antalyaspor Alex de Souza ile yollarını ayırdı!

Son Dakika | Antalyaspor Alex de Souza ile yollarını ayırdı!

Süper Lig​'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Belözoğlu'nun yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

6 AYDIR BOŞTA

Temmuz 2024'ten beri takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olmak üzere.

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR​ YOLUNDA

44 yaşındaki çalıştırıcı, Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinden kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı. Buna göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

DAHA ÖNCE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.

ANTALYASPOR'DAN ALEX'E VEDA MESAJI

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Brezilyalı çalıştırıcı için veda mesajı paylaştı. Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: