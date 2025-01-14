Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni kulübüyle anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan 44 yaşındaki teknik adamın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Belözoğlu'nun yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.
6 AYDIR BOŞTA
Temmuz 2024'ten beri takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olmak üzere.
EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR YOLUNDA
44 yaşındaki çalıştırıcı, Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinden kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
SÖZLEŞME 1.5 YILLIK
Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı. Buna göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
DAHA ÖNCE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.
ANTALYASPOR'DAN ALEX'E VEDA MESAJI
Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Brezilyalı çalıştırıcı için veda mesajı paylaştı. Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."