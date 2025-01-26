Acun Ilıcalı Talisca transferinde Galatasaray detayını açıkladı!

26 Ocak 2025 23:16 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:15

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı sambacı Talisca transferi hakkında rakiplerinin dahil olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Rakip takım son 1 haftadır teşebbüs etti. Transferde böyle şeyler olabilir." dedi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe​ evinde Göztepe'yi geriden gelerek 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın​ attı.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı​ transfer açıklamasında bulundu.

GALATASARAY, TALISCA İÇİN DEVREDE

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için devreye girdiğini açıkladı.

Ilıcalı'nın yaptığı açıklamadan satırbaşları şu şekilde:

"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz."

"Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."