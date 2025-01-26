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Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: A Spor
26 Ocak 2025 21:12 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 21:17
Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray​, 30 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi​'nin 8. haftasında Hollanda​ takımı Ajax​'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarına başladı! - 1. Resim

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Kaynak: A Spor
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