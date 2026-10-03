Acun Ilıcalı'ya ihraç şoku! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de eski asbaşkan Acun Ilıcalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı'nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

Gelen başvuruları değerlendiren disiplin kurulu, Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını talep etti. İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını yönetim kuruluna iletecek.

Acun Ilıcalı'nın ihracına yönelik talebe ilişkin nihai kararı ise yönetim kurulu verecek.