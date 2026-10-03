Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Siyah-beyazlıların dudak uçuklatan borç miktarı açıklandı

Beşiktaş'ta 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi. Özgür Şentürk mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özgür Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş'ın borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olduğunu açıkladı.