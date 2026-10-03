İtalya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! Kritik maçta Marciniak düdük çalacak

UEFA Uluslar Ligi'nde gözler 4. hafta maçlarına çevrildi. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden ve ilk üç maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 kaybeden Türkiye, 4. hafta maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA, Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada görev yapacak hakemi açıkladı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre, mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Polonyalı Karol Arys'in dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Polonyalı Piotr Lasyk VAR, İsviçreli Lukas Fahndrich ise AVAR olarak görev alacak.