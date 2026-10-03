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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:14

TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım’ın kampından izinli olarak ayrıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:14

, -Türkiye maçında aldıkları kart cezası sebebiyle İtalya maçında oynayamayacak olan ve 'ın A Milli Takım'ın kampından ayrıldığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika-Türkiye maçında gördükleri kart cezası nedeniyle İtalya maçında oynayamayacak olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın kamptan ayrıldığını duyurdu.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika - Türkiye maçında sarı kart gördü.
Gördükleri sarı kartlar nedeniyle İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düştüler.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takım kampından izinli olarak ayrıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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ETİKETLER
#Barış Alper Yılmaz
#arda güler
#Belçika
#Türkiye
#türkiye futbol federasyonu
#Spor
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