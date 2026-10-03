Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika-Türkiye maçında aldıkları kart cezası sebebiyle İtalya maçında oynayamayacak olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım'ın kampından ayrıldığını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika-Türkiye maçında gördükleri kart cezası nedeniyle İtalya maçında oynayamayacak olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın kamptan ayrıldığını duyurdu. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika - Türkiye maçında sarı kart gördü. Gördükleri sarı kartlar nedeniyle İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düştüler. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takım kampından izinli olarak ayrıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."