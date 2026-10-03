TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika-Türkiye maçında aldıkları kart cezası sebebiyle İtalya maçında oynayamayacak olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım'ın kampından ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."