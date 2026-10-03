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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:39

Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı

Formula 1'de sezonun 16. yarışının heyecanı Malezya'da yaşanacak. Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:39

'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Formula 1'de 2026 sezonunun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları Malezya'da yapıldı ve Max Verstappen ilk sırayı aldı.
Bahreyn Grand Prix'si, güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenleniyor.
Sıralama turları 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirildi.
Red Bull pilotu Max Verstappen 1:35.130'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.
Ferrari'den Lewis Hamilton ikinci, Red Bull'dan Isack Hadjar üçüncü sırayı aldı.
Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten Kimi Antonelli dördüncü oldu.
Yarış yarın TSİ 10.00'da başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı

Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirildi. Sıralama turlarında 1 dakika 35.130 saniyelik derece elde eden takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı

Max Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Red Bull takımının Fransız pilotu Isack Hadjar, 0.428 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli ise liderin 0.501 saniye arkasında 4. sıranın sahibi oldu.

Bahreyn Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

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#Malezya
#Max Verstappen
#formula 1
#Red Bull
#Bahreyn Grand Prix'si
#Spor
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