Bahreyn GP'de Max Verstappen ilk sırayı aldı! Sıralama turlarının heyecanı yaşandı

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İstanbul
Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenleniyor.
Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirildi. Sıralama turlarında 1 dakika 35.130 saniyelik derece elde eden Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Max Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Red Bull takımının Fransız pilotu Isack Hadjar, 0.428 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli ise liderin 0.501 saniye arkasında 4. sıranın sahibi oldu.
Bahreyn Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.