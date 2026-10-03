Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı

Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 60. dakikada N'Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Hakan Balta'nın attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

KIRMIZI KARTIN ARTINDAN İLGİNÇ OLAY

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood, mücadelenin 32. dakikasında Roderick Miller'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından Matteo Guendouzi başta olmak üzere hakemlere yoğun itiraz yapıldı. İki takımın oyuncuları bir süre kenara gelirken Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da hakemle konuştu.

İki takımın, müsabakanın 11'e 11 sürmesi konusunda anlaşmasının ardından hakemlerle yapılan görüşmenin sonucunda Mason Greenwood'un oyun dışında kalmasının ardından Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.