Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:52

Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen milli arada Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 32. dakikasında yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de Mason Greenwood kırmızı kartla oyun dışında kalırken iki takımın müsabakanın 11'e 11 sürmesi talebi üzerine Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:52

Milli maçlar nedeniyle 'e verilen arada , Azerbaycan'ın başkenti 'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 60. dakikada ve 74. dakikada Çağrı Hakan Balta'nın attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı

KIRMIZI KARTIN ARTINDAN İLGİNÇ OLAY

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood, mücadelenin 32. dakikasında Roderick Miller'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından Matteo Guendouzi başta olmak üzere hakemlere yoğun itiraz yapıldı. İki takımın oyuncuları bir süre kenara gelirken Fenerbahçe Direktörü Oğuz Çetin ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da hakemle konuştu.

Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı

İki takımın, müsabakanın 11'e 11 sürmesi konusunda anlaşmasının ardından hakemlerle yapılan görüşmenin sonucunda Mason Greenwood'un oyun dışında kalmasının ardından Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Siyah-beyazlıların dudak uçuklatan borç miktarı açıklandı
İtalya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! Kritik maçta Marciniak düdük çalacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Bakü
#N'Golo Kante
#Turan Tovuz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.