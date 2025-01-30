Adana Demirspor takımı Mustafa Alper Avcı'ya emanet etti!

30 Ocak 2025 20:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:29

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor yeni teknik direktörünü Premier Lig devi Manchester City'de buldu.

Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile vedalaşan Adana Demirspor, göreve Premier Lig takımı Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. Teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken beraber çalışacağı ekibi de açıklandı.