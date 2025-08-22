Ahmet Çakar kovuldu! 'Hakkımı helal etmiyorum!'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldı. Çakar, “Hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldığını açıkladı. Çakar, ayrılık sebebinin kanal sahibinin isteği olduğunu açıkladı.

X HESABINDAN DUYURDU

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ahmetcakar1/status/1958653977266200970