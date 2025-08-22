Menü Kapat
30°
Editor
 | Serhat Yıldız

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

Transfer sezonuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i alarak bomba bir giriş yapan Galatasaray, bu sezonun parolasını Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirledi. Gelen transferlerin yanı sıra giden transferlerle de çok konuşulan Cimbom, Barış Alper Yılmaz'a gelen astronomik rakam sonrası yeniden gündem oldu. Bugün sponsorluk anlaşmasının yapıldığı basın toplantısında konuşan başkan Dursun Özbek, milli yıldızın transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!
22.08.2025
22.08.2025
Sezona şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen , bu doğrultuda transferler yapmaya devam ediyor. Gelen transferlerin yanı sıra, giden transferlerle de gündeme gelen Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ASTRONOMİK TEKLİF

Suudi Arabistan temsilcisi Neom, için ısrarcı. Sarı kırmızIlı takıma 30+5 milyon euroluk teklif yapan Neom’a Cimbom’dan cevap gecikmedi. Galatasaray teklifi direkt olarak reddederken 60 milyon euro istediğini belirtti.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

BARIŞ'A ZAM YAPILMIŞTI

Geçen sezon içinde Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini, 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile eşitledi. Neom'dan 4 katı teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması durumunda maaşında yine iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

GALATASARAY İHTAR ÇEKMİŞTİ

Galatasaray gece yarısı yaptığı açıklamada Suudi ekibinin sarı kırmızılı kulüpten izinsiz olarak yıldız oyuncuyla görüşmesini eleştirmişti. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz transferi için Neom kulübüne ihtar çekerek, UEFA’ya şikayet edeceğini belirtmişti.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA!

Galatasaray Erkek Basketbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşan Başkan , Barış Alper için rest çekti. Özbek, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum! Barış Alper'in satışına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

"BARIŞ ALPER'İN İDMANA ÇIKMAMA SEBEBİ NEDİR?"

Başkan Özbek: "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz. Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

Hiçbir zaman şöyle bir hedef kurmadık; bu takımı yenileyelim, bu takıma yeni baştan transferler yapalım demedik. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büyük göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz."

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

KALECİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Kaleci transferiyle ilgili de konuşan Özbek, “Kaleci transferi de gündemimizde olan bir konu, çalışmalarımız devam ediyor. Kaleci bizim hesaplamadığımız bir şeydi. Ben Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kalması için ısrarcı oldum ama kendisi haklı sebeplerle, ailesinin yanına dönmek istemesi nedeniyle kaleci transferine yöneldik. Şu anda arkadaşlarım tüm hızıyla bu transferi de sonuçlandırmak istiyor. Amacımız Galatasaray'a yakışan, faydalı olacak kaleci transferi yapmak” dedi.

Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!

