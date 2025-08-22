Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılacak mı? NEOM SC'ye transfer olacağı iddia edildi

Galatasaray'da, Barış Alper Yılmaz'ın transfer olacağına yönelik iddialar giderek artmaya başlıyor. Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC'nin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ın 3 gündür idmanlara çıkmadığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından genç futbolcunun dün sosyal medya hesabından yaptığı siyah ekran paylaşımı da taraftarı endişelendirdi.

Taraftarlar tarafından Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Fotomaç'ın haberine göre NEOM SC, Barış Alper Yılmaz'a senelik 15 milyon Euro'luk bir kontrat teklifi yaptı. Galatasaray yönetiminden teklifi düşünmek için süre talep eden Barış Alper Yılmaz'ın bu sebeple antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise oyuncunun gitmekte ısrar ederse 60 milyon Euro'nun altında bir bedele gidişine izin vermeyeceği belirtildi.

Galatasaray'ın NEOM'un son yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği belirtildi. Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak isteyen Galatasaray yönetiminin oyuncunun maaşına 2.5 milyon Euro'luk zam yapacağı da iddia edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Galatasaray resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."