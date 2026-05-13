Al Nassr'ın şampiyonluğuna Al Hilal'den çelme! 90+8'de gelen gol planları altüst etti

Suudi Arabistan Pro Lig'de Riyad derbisi heyecanı yaşandı. Dev maçta Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçtan, 90+8'de kalesinde gördüğü gol ile 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından şampiyonluk düğümünün çözülmesi son haftaya kaldı.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 00:34

'de Riyad derbisi oynandı. Sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren ile , Al-Awwal Park'ta karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan Riyad derbisinde Al Nassr, Al Hilal ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan edemedi.
Al Nassr, 37. dakikada Mohamed Simakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Al Hilal, 90+8. dakikada gelen golle maçı 1-1'e getirdi.
Bu sonuçla Al Nassr 83 puana yükseldi.
Ligde namağlup olan Al Hilal 77 puanda kaldı.
Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı ev sahibi Al Nassr'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği derbi gol perdesi 37. dakikada açıldı. Al Nassr, köşe vuruşu sonrası Mohamed Simakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Al Nassr'ın bir topu da Kingsley Coman ile direğe takıldı.

Mücadelenin ikinci yarısının son anlarına kadar gol olmazken 90+8. dakikada Al Hilal'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında topa çıkan Brezilyalı kaleci Bento'nun elinden seken meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanırken, Al Nassr şampiyonluğunu ilan edemedi. Jesus'un öğrencileri bu sonuçla puanını 83'e yükseltti.

Ligde namağlup olan ve İtalyan teknik adam Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal 77 puanda kaldı. Mavilerde milli futbolcu Yusuf Akçiçek ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Al Nassr, ligin son haftasında Damac FC ile karşılaşacak. Al Hilal'in ise 2 maçı eksik.

