Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanyaspor ile Erzurumspor FK puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo zaman zaman yükselirken iki takım da golle tanışamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında da takımlar yakaladıkları pozisyonlardan faydalanamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, bu sonuçla ligdeki 3. beraberliğini alarak puanını 12'ye yükseltti. Erzurumspor FK ise ligdeki 2. beraberliğini yaşayarak puanını 8 yaptı.

Corendon Alanyaspor, ligin 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Erzurumspor FK ise ligin 8. haftasında aynı gün sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.