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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:14

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Samsun'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 43. dakikada 10 kişi kaldığı maçı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve puanını 13'e yükseltti. Ligdeki 5. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:14

'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Karadeniz derbisinde ile , 'da kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor, 27. dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Nwaiwu, 38. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Dju, 40. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı (3-0).
Trabzonsporlu Melih Kabasakal, 43. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Konuk ekip Trabzonspor, mücadelenin 27. dakikasında öne geçti. Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 1-0 oldu.

Trabzonspor, karşılaşmanın 38. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Salah'ın pasında Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Nwaiwu tamamladı ve durum 2-0'a geldi.

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

40. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Bordo-mavililerin atağında Salah'ın pasında Dju, Yunus Emre Çift'ten sıyrıldıktan sonra topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Trabzonspor, maçın 43. dakikasında 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Melih Kabasakal, orta alanda yaşanan ikili mücadelenin ardından Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Mücadelenin 51. dakikasında Samsunspor atağında altıpas içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

66. dakikada Samsunspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda yan direğe çarpan top, Fatih Kaya'nın önünde kaldı. Fatih Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak auta gitti.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti! Bordo-mavililer, Samsunspor deplasmanında kazandı

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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#Samsun
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Muçi
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