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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:09

TFF'den sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella için yeni açıklama!

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Vincenzo Montella için TFF'den yeni bir açıklama geldi. Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek olan İtalyan teknik adamla bir araya geleceği bildirildi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TFF'den sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella için yeni açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:09

(TFF), dün alınan kararla yolların ayrıldığı Teknik Direktörü hakkında resmi bir bilgilendirme metni yayımladı.

TFF'den sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella için yeni açıklama!

Yayımlanan duyuruda, tecrübeli çalıştırıcıya hizmetlerinden ötürü teşekkür edilirken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Montella arasında önümüzdeki hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleşeceği duyuruldu.

TFF'den sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella için yeni açıklama!

HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA GELECEK HAFTA BULUŞUYOR

TFF'den yapılan duyuru şöyle:

"Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TFF'den sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella için yeni açıklama!
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ETİKETLER
#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
#Spor
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