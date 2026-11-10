Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi! Akdeniz ekibinden ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın ardından milli araya girilirken Akdeniz temsilcisi Corendon Alanyaspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Portekizli teknik direktör Joao Pereira, 22 Mart 2025 tarihinde Alanyaspor'un başına geçmişti. Alanyaspor, Pereira yönetiminde 2024-2025 sezonunu 45 puanla 12. sırada, geçtiğimiz sezonu ise 37 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Alanyaspor, Pereira yönetiminde bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 12 puanla 13. sırada bulunuyor.