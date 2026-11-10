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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:02

Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi! Akdeniz ekibinden ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ligde 11 hafta sonunda topladığı 12 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibinde teknik direktör Joao Pereira ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi! Akdeniz ekibinden ayrılık açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:02

'de 11. haftanın ardından milli araya girilirken Akdeniz temsilcisi 'da önemli bir gelişme yaşandı.

Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi! Akdeniz ekibinden ayrılık açıklaması

Portekizli teknik direktör Joao Pereira, 22 Mart 2025 tarihinde Alanyaspor'un başına geçmişti. Alanyaspor, Pereira yönetiminde 2024-2025 sezonunu 45 puanla 12. sırada, geçtiğimiz sezonu ise 37 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi! Akdeniz ekibinden ayrılık açıklaması

Alanyaspor, Pereira yönetiminde bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

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#trendyol süper lig
#corendon alanyaspor
#Hasan Çavuşoğlu
#joao pereira
#Spor
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