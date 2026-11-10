Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Dev organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım, 4. hafta maçında perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika maçı öncesinde dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda çalıştı.

Öte yandan idmanı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ayrıca idmanda saha kenarına taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısında gösterilen direktifleri, bir kez daha sahada futbolculara anlık olarak aktarmak amacıyla LED ekran yerleştirildi.

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcu saat 18.00'de mücadelenin oynayacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.