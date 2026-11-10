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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:38

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta perşembe günü İzmir'de Belçika ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda çalıştı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:38

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Dev organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan , 4. hafta maçında perşembe günü İzmir'de ile karşı karşıya gelecek.

Belçika maçı öncesinde dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda çalıştı.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan idmanı Türkiye Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ayrıca idmanda saha kenarına taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısında gösterilen direktifleri, bir kez daha sahada futbolculara anlık olarak aktarmak amacıyla LED ekran yerleştirildi.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcu saat 18.00'de mücadelenin oynayacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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ETİKETLER
#Belçika
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Tff Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Spor
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