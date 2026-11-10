Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken 11. hafta maçlarının ardından Galatasaray, topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son 4 sezonu mutlu sonla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu kırmak istiyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda topladığı 6 puanla da ilk 24 iddiasını sürdürüyor.

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da dikkati çeken oyunculardan biri sezon başında transfer edilen Aleksey Batrakov oldu. 21 yaşındaki Rus futbolcu, sarı-kırmızılılarda 10'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyerken 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

FATİH TERİM, BATRAKOV'U ÖVDÜ

Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Aleksey Batrakov ile ilgili Rus basınına değerlendirmelerde bulundu.

73 yaşındaki teknik adam, Rus futbolcu hakkında, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu ve kendisini çok beğeniyorum. Şu anda çok iyi bir formda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a ve büyük bir kulübe alışıyor. Gelecekte şu an olduğundan çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Terim, Batrakov'un Galatasaray ve İstanbul'a kısa sürede uyum sağladığını da belirterek, "Bana göre Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı adapte oldu." değerlendirmesinde bulundu.