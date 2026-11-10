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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:11

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Aleksey Batrakov ile ilgili açıklamalarda bulundu. Batrakov'un çok yetenekli olduğunu ve kendisini çok beğendiğini berliten Terim, "Gelecekte şu an olduğundan çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler!
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:11

'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken 11. hafta maçlarının ardından , topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son 4 sezonu mutlu sonla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu kırmak istiyor.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 'nde 4 hafta sonunda topladığı 6 puanla da ilk 24 iddiasını sürdürüyor.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da dikkati çeken oyunculardan biri sezon başında transfer edilen oldu. 21 yaşındaki Rus futbolcu, sarı-kırmızılılarda 10'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyerken 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

FATİH TERİM, BATRAKOV'U ÖVDÜ

Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden , sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Aleksey Batrakov ile ilgili Rus basınına değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

73 yaşındaki teknik adam, Rus futbolcu hakkında, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu ve kendisini çok beğeniyorum. Şu anda çok iyi bir formda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a ve büyük bir kulübe alışıyor. Gelecekte şu an olduğundan çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'a övgü dolu sözler! "Kendisini çok beğeniyorum"

Terim, Batrakov'un Galatasaray ve İstanbul'a kısa sürede uyum sağladığını da belirterek, "Bana göre Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı adapte oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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#galatasaray
#fatih terim
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trendyol süper lig
#Aleksey Batrakov
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