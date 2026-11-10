TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve UEFA organizasyonlarında uzun süredir başarıyla kullanılan Çoklu Top Sistemi, Türk futbolunda da devreye giriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilecek bu yenilik, milli aranın ardından oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla birlikte resmen başlayacak.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni sistemin başlangıç haftaları netleşti:

Trendyol Süper Lig: 12. hafta müsabakalarından itibaren

Trendyol 1. Lig: 15. hafta müsabakalarından itibaren

Oynanacak tüm maçlarda bu sistemin zorunlu olarak uygulanacağı bildirildi.

TOP TOPLAYICILARIN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Avrupa standartlarına uyum sağlanmasını hedefleyen bu sistemle birlikte maç içi rutinlerde de önemli bir değişiklik yaşanacak. Artık top toplayıcı çocuklar, meşin yuvarlağı doğrudan futbolcuların ellerine veremeyecek.

Yeni kurala göre top toplayıcıların tek sorumluluğu, dışarı çıkan topları hızla saha kenarında önceden belirlenmiş özel istasyonlara yerleştirmek olacak. Futbolcular ise oyuna en kısa sürede devam edebilmek için bu istasyonlardaki yedek topları kendileri alacak.

AMAÇ: DAHA AZ DURAKLAMA, ADİL OYUN

Futbolseverlerin uzun süredir şikayetçi olduğu zaman geçirme taktiklerinin ve oyunun sık sık durmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. TFF'den yapılan bilgilendirmede, sistemin temel amacının sahadaki aktif oyun süresini uzatmak, tempoyu düşürmemek ve tamamen adil bir sportif rekabet ortamı tesis etmek olduğu vurgulandı.