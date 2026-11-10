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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:53

TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda oyun kalitesini artırmak ve tempoyu yükseltmek adına çok kritik bir adıma imza attı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulamasına geçileceği duyuruldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:53

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve UEFA organizasyonlarında uzun süredir başarıyla kullanılan Çoklu Top Sistemi, Türk futbolunda da devreye giriyor. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilecek bu yenilik, milli aranın ardından oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla birlikte resmen başlayacak.

TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor

tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni sistemin başlangıç haftaları netleşti:

  • Trendyol Süper Lig: 12. hafta müsabakalarından itibaren
  • Trendyol 1. Lig: 15. hafta müsabakalarından itibaren

Oynanacak tüm maçlarda bu sistemin zorunlu olarak uygulanacağı bildirildi.

TOP TOPLAYICILARIN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Avrupa standartlarına uyum sağlanmasını hedefleyen bu sistemle birlikte maç içi rutinlerde de önemli bir değişiklik yaşanacak. Artık top toplayıcı çocuklar, meşin yuvarlağı doğrudan futbolcuların ellerine veremeyecek.

TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor

Yeni kurala göre top toplayıcıların tek sorumluluğu, dışarı çıkan topları hızla saha kenarında önceden belirlenmiş özel istasyonlara yerleştirmek olacak. Futbolcular ise oyuna en kısa sürede devam edebilmek için bu istasyonlardaki yedek topları kendileri alacak.

TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor

AMAÇ: DAHA AZ DURAKLAMA, ADİL OYUN

Futbolseverlerin uzun süredir şikayetçi olduğu zaman geçirme taktiklerinin ve oyunun sık sık durmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. TFF'den yapılan bilgilendirmede, sistemin temel amacının sahadaki aktif oyun süresini uzatmak, tempoyu düşürmemek ve tamamen adil bir sportif rekabet ortamı tesis etmek olduğu vurgulandı.

TFF resmen duyurdu! Süper Lig ve 1. Lig'de devrim niteliğinde karar: Çoklu top sistemi resmen başlıyor
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#türkiye futbol federasyonu
#Trendyol 1. Lig
#Çoklu Top Sistemi
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