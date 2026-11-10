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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:16

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını duyuran Akdeniz temsilcisi, yeni teknik direktörünü açıkladı. Turuncu-yeşilliler, Uğur Uçar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:16

'e verilen milli arada Akdeniz temsilcisi 'da peşpeşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligin 11. haftasını topladığı 12 puanla 13. sırada tamamlayan Alanyaspor'da teknik direktör ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

HABERİN ÖZETİ

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırarak Uğur Uçar ile anlaşma sağladı.
Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Joao Pereira'ya kulübe verdiği hizmetler için teşekkür ederek plaket takdim etti.
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu.
Uğur Uçar, daha önce Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de görev yapmıştı.
Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

Konuyla ilgili Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

ALANYASPOR'DA UĞUR UÇAR DÖNEMİ BAŞLADI

Teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Turuncu-yeşilliler, Pereira ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü duyurdu.

Alanyaspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de görev yapan ve 24 Eylül'de kırmızı-siyahlılardan ayrılan Uğur Uçar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını bildirdi. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar için imza töreni düzenledi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Uğur Uçar, kendisini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, eski teknik direktör Joao Pereira'nın yaklaşık iki yıl boyunca kulübe önemli katkılar sağladığını belirterek, ayrılık sürecinin ardından yeni teknik direktör arayışını tamamladıklarını ifade etti. Uğur Uçar'ın hedefleri olan, çalışkan ve yeni nesil teknik adamlardan biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Uğur hocamızın, belirlediği hedeflerin üzerine koyarak kulübümüzü de daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Hem hocamız hem de Alanyaspor’umuz için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Turuncu-yeşillilerde Uğur Uçar dönemi

"ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR ALANYASPOR OLACAK"

Teknik Direktör Uğur Uçar ise Alanyaspor'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan güven için Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Alanyaspor'un Türk ve dünya futboluna önemli teknik direktörler ile futbolcular kazandıran değerli bir camia olduğunu vurgulayan Uçar, "Biz de bunun karşılığını vermek için buradayız. Hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir takım olacağız. Oynadığı futbolla adından söz ettiren bir Alanyaspor ortaya koyacağız. Bunun sözünü veriyorum. İnşallah hem gelişerek hem de çalışarak Alanyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

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#trendyol süper lig
#corendon alanyaspor
#Hasan Çavuşoğlu
#Uğur Uçar
#joao pereira
#Spor
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