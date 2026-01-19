Alex De Souza ile yollar ayrıldı: Resmi açıklama!

Brezilya ekiplerinden Operaio Ferroviario'da, Alex De Souza için resmi açıklama yapıldı. Esasen ise kulüp, Alex De Souza ile birlikte tüm teknik ekibin görevden alındığını medyayla paylaştı.

ALEX DE SOUZA SONRASINDA YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

Kulüp tarafından yapılan resmi bilgilendirmede; görev süresince verilen hizmetler için teşekkür edilirken, Alex de Souza ve ekibine kariyerlerinin devamında başarı dileğinde de bulunuldu. Ayrıca da Operaio yönetimi, yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmaların başladığını ve gelişmelerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

ALEX DE SOUZA DAHA ÖNCE DE AVAI'DE ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

Futbolculuk yıllarının ardından antrenörlük kariyerine soru işaretleriyle başlayan Fenerbahçe efsanesi, Avai FC'de de bekleneni verememiş ve takımdan ayrılmıştı.