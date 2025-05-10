Alexander Sörloth tarihe geçti: Atletico Madrid gol yağmuru başlattı!

La Liga'da Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, Alexander Sörloth ise golleriyle maça damga vurdu. Norveçli hücumcu, İspanya'da resmen bir ilki başardı.

Atletico Madrid, an itibarıyla Real Sociedad karşısında Alexander Sörloth ile şov yapıyor. Son dakikaların oynandığı mücadelede Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un golleriyle 4-0 önde.

ALEXANDER SORLOTH LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Sörloth; 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda tam 4 gol atarken, ilk 11 dakikada yaptığı hat-trick ile de İspanya futbol tarihine geçti. 29 yaşındaki futbolcu, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

https://x.com/Atleti/status/1921291565592412674

EN HIZLI SÜRE

Sörloth ayrıca 3 dakika 57 saniye ile en hızlı hat-trick yapan isim oldu.

https://x.com/Atleti/status/1921281720688447882