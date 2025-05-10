Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica'nın şampiyonluk umutları son haftaya taşındı!

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımının tek golünü atarken, Benfica'nın şampiyonluk umutları ise son haftaya kaldı.

SPORTING LIZBON ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJLI

Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Akabinde ise Benfica ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği yakalasa da galibiyete uzanamadı ve puanlar paylaşıldı! Bu skorla birlikte son haftaya ikili averaj üstünlüğüyle giren Sporting, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Zira ligin ilk yarısındaki derbiyi, yeşil beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

79 PUAN VE SON HAFTA

Sporting ve Benfica, son hafta öncesinde 79'ar puana sahip durumda bulunuyor.