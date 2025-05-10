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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica'nın şampiyonluk umutları son haftaya taşındı!

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica ve Sporting Lizbon karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı zorlu maçta, puanlar paylaşıldı ve şampiyonluk hesapları son haftaya kaldı.

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Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica'nın şampiyonluk umutları son haftaya taşındı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 23:33

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımının tek golünü atarken, Benfica'nın şampiyonluk umutları ise son haftaya kaldı.

Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica'nın şampiyonluk umutları son haftaya taşındı!

SPORTING LIZBON ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJLI

Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Akabinde ise Benfica ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği yakalasa da galibiyete uzanamadı ve puanlar paylaşıldı! Bu skorla birlikte son haftaya ikili averaj üstünlüğüyle giren Sporting, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Zira ligin ilk yarısındaki derbiyi, yeşil beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica'nın şampiyonluk umutları son haftaya taşındı!

79 PUAN VE SON HAFTA

Sporting ve Benfica, son hafta öncesinde 79'ar puana sahip durumda bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SON MAÇLAR KİMLERLE OYNANACAK?
Sporting; son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaşacak.
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ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#sporting lizbon
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#benfica
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