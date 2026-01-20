Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri!

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve kırmızı beyazlıların golcüsü Alexander Sörloth, transfer başta olmak üzere pek çok konuya dair açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri!
Atletico Madrid'de Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri geldi. Yıldız forvet, Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısına teşekkür etti.

Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri!

DIEGO SIMEONE'DEN GALATASARAY MAÇI VE ALEXANDER SORLOTH HESAPLARI

"Bütün maçlar aynı değildir. Mesela PSV, iyi bir anındaydı. Galatasaray, kendi evinde maç oynayacak. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Zor bir maç olacak. Çok iyi oyuncuları var. Hızlı futbolculara sahipler. Orta sahadan oluşturulan ataklar önemli. Lucas Torreira gibi bir oyuncuya sahipler. Çok mücadeleci bir takım bizi bekliyor. Beraberlik bizim işimize yaramaz. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Alexander Sörloth hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan gol katkısı bekleyeceğiz. Mevcut kadromuza güveniyoruz. Mevcut kadromuzla önümüzdeki maçlarda gerekeni yapacağız. Kulübümüz, yeni oyuncuların transferi için gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de elimizdeki oyuncuları kullanacağız."

Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri!

ALEXANDER SORLOTH'TAN OKAN BURUK SÖZLERİ

"Yarın alacağımız galibiyet çok önemli. Bir sonraki tura direkt yükselmek istiyoruz. Burada olmak istiyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico Madrid'de çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum. Türkiye'de stadyumlarda çok fazla ses çıkıyor. Taraftarlar, çok çılgın. İnsanlar futbola aşk duyuyor. Futbolu seven oyuncular, bu tarz deplasmanlarda oynamaktan mutluluk duyar. Burada oynamayı çok seviyorum. Atmosfer çok iyi. Maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'ın çok etkileyici oyuncuları var. Sadece bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak. Okan Buruk'un hakkımda söylediklerini duymak güzel. Okan Buruk, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum."

Alexander Sörloth'tan Okan Buruk sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK ALEXANDER SORLOTH İÇİN NE DEMİŞTİ?
Atletico Madrid'i değerlendiren Okan Buruk, "Alexander Sörloth, performans olarak Erling Haaland'ı geride bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.
