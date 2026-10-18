Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise puanını 20'ye yükseltti.

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HABERİN ÖZETİ Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert sözler! "Selçuk Şahin, aklını başına al" Trendyol 1. Lig'de oynanan Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı 2-2 berabere bitti ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'e sert tepki gösterdi. Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonucunda Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise 20'ye yükseltti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i provokasyon yapmakla suçladı. Çamlı, Şahin'e aklını başına alıp işini yapması çağrısında bulundu ve federasyona gözlemci raporu hakkında çağrıda bulundu. Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i kınadığını belirtti.

"NEYİN PEŞİNDESİN SEN?"

Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan müsabakanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Çamlı açıklamasında Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'e tepki gösterdi.

Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, "Selçuk Şahin, koskoca bir şehrin, çok değerli bir takımını yönetiyor. Böyle provokasyon yaparak, Kayseri seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın sen Selçuk Şahin. Sadece sen aklını başına al, işini yap diyorum. Başka bir şey demiyorum. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin sen? Burada federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır. Bir insan ancak bu kadar tahrik eder ve işinin dışındaki şeylere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler, eğer yazıp 15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım diyorsa saygı diyorum, kural budur. Ama Selçuk Şahin'i aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin'i de kınıyorum" diye konuştu.