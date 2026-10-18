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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:51

Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert sözler! "Selçuk Şahin, aklını başına al"

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın önemli maçlarından birinde Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, rakip takım teknik direktörü Selçuk Şahin'e sert sözlerle tepki göstererek, "Selçuk Şahin, aklını başına al" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:51

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor, 'de kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise puanını 20'ye yükseltti.

HABERİN ÖZETİ

Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert sözler! "Selçuk Şahin, aklını başına al"

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Trendyol 1. Lig'de oynanan Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı 2-2 berabere bitti ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'e sert tepki gösterdi.
Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
Maç sonucunda Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise 20'ye yükseltti.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i provokasyon yapmakla suçladı.
Çamlı, Şahin'e aklını başına alıp işini yapması çağrısında bulundu ve federasyona gözlemci raporu hakkında çağrıda bulundu.
Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i kınadığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert sözler! "Selçuk Şahin, aklını başına al"

"NEYİN PEŞİNDESİN SEN?"

Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan müsabakanın ardından Kayserispor Başkanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Çamlı açıklamasında Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'e tepki gösterdi.

Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert sözler! "Selçuk Şahin, aklını başına al"

Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, "Selçuk Şahin, koskoca bir şehrin, çok değerli bir takımını yönetiyor. Böyle provokasyon yaparak, Kayseri seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın sen Selçuk Şahin. Sadece sen aklını başına al, işini yap diyorum. Başka bir şey demiyorum. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin sen? Burada federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır. Bir insan ancak bu kadar tahrik eder ve işinin dışındaki şeylere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler, eğer yazıp 15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım diyorsa saygı diyorum, kural budur. Ama Selçuk Şahin'i aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin'i de kınıyorum" diye konuştu.

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ETİKETLER
#kayseri
#Futbol
#ali çamlı
#Trendyol 1. Lig
#Batman Petrolspor
#Metro Holding Kayserispor
#Spor
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