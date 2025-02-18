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 | Mutluhan Yildiz

Ali Koç yeni stadyum projesi hakkında ilk kez konuştu! 'İki sene sonra...'

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin artırılmasıyla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'dan ilk kez açıklama geldi. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın da gündeminde olan stadyum kapasitesinin artırılması ile ilgili Ali Koç, katıldığı bir lansmanda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Ali Koç'un yeni stadyum projesi hakkında yaptığı açıklama...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 20:59

Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu toplantısında önemli bir stat projesi gündeme geldi. Futbol Arena’da konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun kapasitesini artırma konusunu gündemine aldı.

Yönetim, stadın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisini de kapsayan bir genişletme çalışmasıyla stadı 65 bin kişilik kapasiteye ulaştırmayı hedeflerken konu hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iddiaları doğrulamış oldu.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun ismi değişiyor!

HEDİYEYİ ALDI, MÜJDEYİ VERDİ!

"Devrim Erbil: Fenerbahçe Koleksiyonu" tanıtım gecesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Erbil tarafından Fenerbahçe Stadyumu'nun bir tablosu hediye edildi.

"İNŞAALLAH İKİ SEZON SONRA..."

Ali Koç, Devrim Erbil'in hediyesinin ardından, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz iki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız. O zaman bir sergi daha yapar mıyız? (Gülerek) Yoksa bunların üzerine mi düzeltirsiniz?" şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADYUMU KAÇ BİN KİŞİLİK?
Şükrü Saracoğlu Stadyumu ya da sponsorluk anlaşması gereği Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi; İstanbul, Kadıköy'de bulunan, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 47.430 seyirci kapasiteli stadyumdur.

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