27°
Editor
 Burak Ayaydın

Ali Koç'un listesi duyuruldu: Seçim öncesi kritik süreç!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul için yönetim listesini yüksek divana sundu. Deneyimli yönetici, bir önceki döneminden isimlere de yine şans verdi.

Ali Koç'un listesi duyuruldu: Seçim öncesi kritik süreç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
21:47
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
21:51

'de öncesi sert rüzgârlar esiyor. Fenerbahçe Başkanı , Eylül ayında gidilecek sandık için listesini netleştirdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un kampanya sayfasının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor.

Ali Koç'un listesi duyuruldu: Seçim öncesi kritik süreç!

"Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman."

Ali Koç'un listesi duyuruldu: Seçim öncesi kritik süreç!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE DİĞER BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp; diğer adaylar olarak ön plana çıkmış durumdalar.
İlgili Haber
Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!
Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük çağrı: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel göreve!"
