Ali Koç'un listesi duyuruldu: Seçim öncesi kritik süreç!

Fenerbahçe'de seçim öncesi sert rüzgârlar esiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında gidilecek sandık için listesini netleştirdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un kampanya sayfasının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor.

"Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman."