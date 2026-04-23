BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı başladı. Organizasyonun finalinde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, serinin ilk maçında İstanbul'da Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibine 72-60'lık skorla yenilerek, 2 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 1-0 geriye düştü. Eşleşmenin ikinci karşılaşması, 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alimpijevic, Beşiktaş taraftarına söz verdi! Sırp başantrenörden açıklama BKT EuroCup final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Beşiktaş GAİN, Türkiye'yi final serisinde temsil ediyor. Serinin ilk maçı İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş GAİN 72-60 mağlup oldu. Final serisi 2 galibiyete ulaşılan takımın şampiyonluğa ulaşacağı şekilde oynanıyor. Eşleşmenin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak. Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, taraftarlara üçüncü maçı oynatmaya mecbur olduklarını ve söz verdiğini belirtti. Alimpijevic, takımın hücumda sorun yaşadığını ve daha iyi oynamaları gerektiğini ifade etti.

ALIMPIJEVIC, TARAFTARLARA SÖZ VERDİ

Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cosea JL Bourg'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maça hazır çıktıklarının altını çizen Sırp başantrenör, "Oyunumuzu oynamaya dördüncü çeyrekte başladık. Keşke maçın başından beri hep böyle oynasaydık. Artık finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamalısınız. Oyuncularım hazırdı. Yarı finallerde Bahçeşehir Koleji'ni geçen takım da ligde ikinci sıradaki takım da bu. Herkesin eşit şansı var. En iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.