Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Alimpijevic, Beşiktaş taraftarına söz verdi! Sırp başantrenörden açıklama

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftarlara seriyi yeniden İstanbul'a taşıyacaklarına dair söz verdi.

Alimpijevic, Beşiktaş taraftarına söz verdi! Sırp başantrenörden açıklama
BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı başladı. Organizasyonun finalinde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, serinin ilk maçında İstanbul'da Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibine 72-60'lık skorla yenilerek, 2 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 1-0 geriye düştü. Eşleşmenin ikinci karşılaşması, 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak.

ALIMPIJEVIC, TARAFTARLARA SÖZ VERDİ

Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cosea JL Bourg'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maça hazır çıktıklarının altını çizen Sırp başantrenör, "Oyunumuzu oynamaya dördüncü çeyrekte başladık. Keşke maçın başından beri hep böyle oynasaydık. Artık finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamalısınız. Oyuncularım hazırdı. Yarı finallerde Bahçeşehir Koleji'ni geçen takım da ligde ikinci sıradaki takım da bu. Herkesin eşit şansı var. En iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

