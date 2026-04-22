Günay Güvenç ıslıklandı, gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ilginç anlar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybederek kupaya veda etti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan ve 83. dakikada Traore kaydetti.
Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya ıslıkla tepki gösterdi. Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla Günay'a destek verdi.
Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç'in yanına gitti ve teselli etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, Günay'la birlikte sahaya döndü.
Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.