Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybederek kupaya veda etti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan ve 83. dakikada Traore kaydetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Günay Güvenç ıslıklandı, gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ilginç anlar Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan ve 83. dakikada Traore kaydetti. Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya ıslıkla tepki gösterdi. Maçın sona ermesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Günay Güvenç'i teselli etti. Taraftarların tezahüratları üzerine Barış Alper Yılmaz, Günay Güvenç'i soyunma odasından alıp sahaya getirdi. 34 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, taraftarların desteğiyle duygusal anlar yaşadı.

GÜNAY GÜVENÇ TRİBÜNLERDEN TEPKİ ÇEKTİ

Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya ıslıkla tepki gösterdi. Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla Günay'a destek verdi.

GÜNAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç'in yanına gitti ve teselli etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, Günay'la birlikte sahaya döndü.

Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.