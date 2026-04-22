BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı başladı. Organizasyonun finalinde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, sahasında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş GAİN, final serisinde ilk maçı kaybetti! Siyah-beyazlılar, Cosea JL Bourg'a mağlup oldu BKT EuroCup final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu. Cosea JL Bourg, Beşiktaş GAİN karşısında ilk periyodu 18-10, soyunma odasına 26-35 ve son çeyreğe 41-55 önde girdi. Fransız ekibi, maçın 33. dakikasında skoru 44-62'ye getirerek farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş, taraftar desteğiyle farkı 7 sayıya indirse de Cosea JL Bourg maçı 72-60 kazandı. Bu sonuçla Cosea JL Bourg, final serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak.

Müsabakaya Mathews'ün iç ve dış atış isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Üst üste bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakalayan Cosea JL Bourg, 7. dakikada 11-7'lik üstünlük yakaladı. Skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında Mitchell ile etkili olan Fransız ekibi, ilk çeyreği 18-10 üstün kapattı.

İkinci periyoda Berk Uğurlu, Zizic ve Anthony Brown ile basketler bularak başlayan Beşiktaş, 12. dakika biterken farkı 4 sayıya düşürdü ve skor 17-21 oldu. Konuk ekip, boyalı alanı savunmakta sorun yaşayan siyah-beyazlı takım önünde 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı ve skor 17-28'e geldi. Cosea JL Bourg, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş GAİN karşısında soyunma odasına 26-35 önde girdi.

Beşiktaş, ikinci yarıya Zizic ve Morgan'ın peş peşe kaydettiği basketlerle başladı. Pota altından sayılar bulan Cosea JL Bourg karşısında topu iyi paylaşarak skor üreten siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü ve skor 41-45'e geldi. Fransız ekibi, arka arkaya hücumlardan eli boş dönen Beşiktaş karşısında çeyreğin bitimine 22 saniye kala farkı 14 sayıya çıkardı ve skor 41-55 oldu. Cosea JL Bourg, son çeyreğe de 14 sayılık üstünlükle gitti.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Fransız ekibi, 33. dakikada skoru 44-62'ye getirdi ve farkı 18 sayıya kadar yükseltti. Taraftarının da desteğiyle üst üste sayılar bulan Beşiktaş, Anthony Brown'un 3 sayılık basketleriyle 37. dakikada skoru 55-62 yaparak farkı 7 sayıya indirdi. Siyah-beyazlılar, bu bölümde de kısalarıyla dış atışlardan isabet bulamadı. Cosea JL Bourg, Moulare'nin dış atış isabetiyle son 2 dakika 13 saniyeye 10 sayılık avantajla girdi ve skor 55-65 oldu. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Fransız takımı, Beşiktaş'ı 72-60 yendi.

Cosea JL Bourg, bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci karşılaşması, 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak. Beşiktaş, seriyi yeniden İstanbul'a taşımak, Fransız ekibi ise şampiyonluk için sahaya çıkacak.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

Beşiktaş GAİN-Cosea JL Bourg mücadelesi kapalı gişe oynandı. 3 bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ni doldurarak takımlarını destekledi.