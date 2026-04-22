Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde mindere çıktı. Murat Fırat, dün elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yendi. Milli sporcu, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Murat Fırat gümüş madalya kazandı! Milli güreşçi Avrupa ikincisi oldu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde milli güreşçi Murat Fırat, gümüş madalya kazandı. Murat Fırat, finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a 7-5 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Hasrat Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Murat Fırat, daha önce Avrupa şampiyonalarında 2022'de altın, 2021 ve 2024'te bronz madalya kazanmıştı. Murat Fırat, final sonrası yaptığı açıklamada altın madalya hedeflediğini ancak rakibiyle iyi mücadele ettiğini belirtti.

AVRUPA İKİNCİLİĞİNİN SAHİBİ OLDU

Murat Fırat, final maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı. İlk yarıyı 5-0 geride tamamlayan Murat, 5-5'lik eşitliği yakalasa da minderden 7-5 mağlup ayrıldı.

Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonu olurken, Murat, Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de altın, 2021 ve 2024'te bronz madalya elde etmişti.

Murat Fırat, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, altın madalya için mindere çıktığını belirterek, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim." ifadelerini kullandı.