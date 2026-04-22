Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını 2. tura yazdırdı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden dünya sıralamasının 67. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur maçında klasmanın 352 numarası İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşı karşıya geldi.
Zeynep, üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. İkinci sette de rakibini 6-2 ile geçen Zeynep, maçı da 2-0 kazandı ve Madrid Açık'ta adını 2. tura yazdırdı.
Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.