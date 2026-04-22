İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden dünya sıralamasının 67. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur maçında klasmanın 352 numarası İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını 2. tura yazdırdı Türkiye'yi temsil eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ilk turda İspanyol rakibi Carlota Martinez Cirez'i yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez, ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-2 kazanarak maçı 2-0'lık skorla galip tamamladı. Milli tenisçinin ikinci turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

