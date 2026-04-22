Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını 2. tura yazdırdı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvanın ilk turunda İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 yenen Zeynep, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 18:33
|
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda 'yi temsil eden dünya sıralamasının 67. basamağındaki milli tenisçi , ilk tur maçında klasmanın 352 numarası İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'yi temsil eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ilk turda İspanyol rakibi Carlota Martinez Cirez'i yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez, ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-2 kazanarak maçı 2-0'lık skorla galip tamamladı.
Milli tenisçinin ikinci turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Zeynep, üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. İkinci sette de rakibini 6-2 ile geçen Zeynep, maçı da 2-0 kazandı ve Madrid Açık'ta adını 2. tura yazdırdı.

Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

ETİKETLER
#tenis
#zeynep sönmez
#Madrid Açık
#TÜRKİYE
#Diğer
#Kadınlar Tenisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.