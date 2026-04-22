Galatasaray’da nefesler tutuldu, gözler Mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul’a çevrildi. Seçim takvimi yaklaştıkça kulüp koridorlarında sadece başkan adayları değil, yeni dönemde kurulacak idari ve sportif kadrolar da şekillenmeye başladı. Mevcut dinamiklerin değişmesi beklenen Aslan'da, özellikle futbol şubesinde büyük bir yeniden yapılanma kapıda.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da seçim rüzgarı! Bafetimbi Gomis geri dönüyor: Yeni görevi belli oldu Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde, Fransız efsane Bafetimbi Gomis'in sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor. Bafetimbi Gomis'in seçim sonrası sportif direktörlük görevi için adı ciddi şekilde geçiyor. Gomis'in, kulübün idari hafızasını temsil eden ve daha önce bu görevlerde bulunmuş Cenk Ergün ile birlikte çalışabileceği belirtiliyor. Bu görevlendirmenin Gomis'in global networkü ile Ergün'ün tecrübesini birleştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Gomis, daha önce iki farklı dönemde Galatasaray forması giymiş ve 86 maçta 51 gol kaydetmiştir. Mayıs ayındaki seçimin ardından sportif direktörlük koltuğuna oturacak kişinin, Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer politikasını ve sportif vizyonunu belirleyeceği vurgulanıyor.

GOMİS FUTBOLUN BAŞINA MI GEÇİYOR?

Yeni yönetim dönemine dair sızan en çarpıcı bilgi, Fransız efsane Bafetimbi Gomis’in kulübe geri dönüşü oldu. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre; seçim sonrası sportif direktörlük görevi için Gomis’in ismi ciddi şekilde masada. Sarı-kırmızılı camiaya olan aidiyetiyle bilinen 40 yaşındaki ismin, futbol aklının merkezine yerleştirilmesi planlanıyor.

CENK ERGÜN İLE "TECRÜBE" FORMÜLÜ

Kulislerde konuşulan bir diğer kritik detay ise bu görevin bir "takım çalışması" olarak kurgulanması. Gomis’in tek başına değil, kulübün idari hafızasını temsil eden ve daha önce bu görevlerde bulunmuş olan Cenk Ergün ile omuz omuza çalışabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Gomis’in global networkü ile Ergün’ün tecrübesini birleştirerek hata payını minimize etmek istediği belirtiliyor.

RAKAMLARLA GOMİS’İN GALATASARAY SERÜVENİ

Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Gomis, iki farklı dönemde giydiği parçalı formayla unutulmaz başarılara imza attı:

Detay İstatistik Dönemler 2017/18 - 2022/23 Toplam Maç 86 Gol Sayısı 51 Asist 9

Mayıs ayındaki seçimin ardından sportif direktörlük koltuğuna kimin oturacağı, Galatasaray’ın gelecek sezonki transfer politikasını ve sportif vizyonunu da doğrudan belirleyecek.