Galatasaray'da seçim rüzgarı! Bafetimbi Gomis geri dönüyor: Yeni görevi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’da nefesler tutuldu, gözler Mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul’a çevrildi. Seçim takvimi yaklaştıkça kulüp koridorlarında sadece başkan adayları değil, yeni dönemde kurulacak idari ve sportif kadrolar da şekillenmeye başladı. Mevcut dinamiklerin değişmesi beklenen Aslan'da, özellikle futbol şubesinde büyük bir yeniden yapılanma kapıda.
Yeni yönetim dönemine dair sızan en çarpıcı bilgi, Fransız efsane Bafetimbi Gomis’in kulübe geri dönüşü oldu. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre; seçim sonrası sportif direktörlük görevi için Gomis’in ismi ciddi şekilde masada. Sarı-kırmızılı camiaya olan aidiyetiyle bilinen 40 yaşındaki ismin, futbol aklının merkezine yerleştirilmesi planlanıyor.
Kulislerde konuşulan bir diğer kritik detay ise bu görevin bir "takım çalışması" olarak kurgulanması. Gomis’in tek başına değil, kulübün idari hafızasını temsil eden ve daha önce bu görevlerde bulunmuş olan Cenk Ergün ile omuz omuza çalışabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Gomis’in global networkü ile Ergün’ün tecrübesini birleştirerek hata payını minimize etmek istediği belirtiliyor.
Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Gomis, iki farklı dönemde giydiği parçalı formayla unutulmaz başarılara imza attı:
|Detay
|İstatistik
|Dönemler
|2017/18 - 2022/23
|Toplam Maç
|86
|Gol Sayısı
|51
|Asist
|9
Mayıs ayındaki seçimin ardından sportif direktörlük koltuğuna kimin oturacağı, Galatasaray’ın gelecek sezonki transfer politikasını ve sportif vizyonunu da doğrudan belirleyecek.