Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da seçim rüzgarı! Bafetimbi Gomis geri dönüyor: Yeni görevi belli oldu

Galatasaray camiası Mayıs ayındaki tarihi seçime kilitlenirken, kulislerde devrim niteliğinde bir iddia dolaşmaya başladı. Taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'in sportif direktörlük koltuğu için en güçlü aday konumunda olması gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaray'da seçim rüzgarı! Bafetimbi Gomis geri dönüyor: Yeni görevi belli oldu
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:28
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:34

’da nefesler tutuldu, gözler Mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul’a çevrildi. Seçim takvimi yaklaştıkça kulüp koridorlarında sadece başkan adayları değil, yeni dönemde kurulacak idari ve sportif kadrolar da şekillenmeye başladı. Mevcut dinamiklerin değişmesi beklenen Aslan'da, özellikle futbol şubesinde büyük bir yeniden yapılanma kapıda.

Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde, Fransız efsane Bafetimbi Gomis'in sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor.
GOMİS FUTBOLUN BAŞINA MI GEÇİYOR?

Yeni yönetim dönemine dair sızan en çarpıcı bilgi, Fransız efsane ’in kulübe geri dönüşü oldu. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre; seçim sonrası sportif direktörlük görevi için Gomis’in ismi ciddi şekilde masada. Sarı-kırmızılı camiaya olan aidiyetiyle bilinen 40 yaşındaki ismin, futbol aklının merkezine yerleştirilmesi planlanıyor.

CENK ERGÜN İLE "TECRÜBE" FORMÜLÜ

Kulislerde konuşulan bir diğer kritik detay ise bu görevin bir "takım çalışması" olarak kurgulanması. Gomis’in tek başına değil, kulübün idari hafızasını temsil eden ve daha önce bu görevlerde bulunmuş olan ile omuz omuza çalışabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Gomis’in global networkü ile Ergün’ün tecrübesini birleştirerek hata payını minimize etmek istediği belirtiliyor.

RAKAMLARLA GOMİS’İN GALATASARAY SERÜVENİ

Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Gomis, iki farklı dönemde giydiği parçalı formayla unutulmaz başarılara imza attı:

Detayİstatistik
Dönemler2017/18 - 2022/23
Toplam Maç86
Gol Sayısı51
Asist9
Mayıs ayındaki seçimin ardından sportif direktörlük koltuğuna kimin oturacağı, Galatasaray’ın gelecek sezonki transfer politikasını ve sportif vizyonunu da doğrudan belirleyecek.

