Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! "Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim olamaz"

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya zirvedeki Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ile ilgili tartışmalar başladı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, hakkında çıkan "Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine" yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" dedi.

Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 20:38

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde son oynadığı maçta sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, bitime 4 hafta kala lider 'ın 4 puan gerisine düşmüştü. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! "Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim olamaz"

Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyor.
Fenerbahçe, ligde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
Eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Yıldırım, kendisinin Fenerbahçe başkanını belirleme gibi bir isteği veya misyonu olamayacağını belirtti.
Aziz Yıldırım, sosyal medyadaki iddiaların kişisel reklam ve etkileşim amaçlı olduğunu söyledi.
Yıldırım, kendi ağzından duyulmayan hiçbir şeye inanılmaması gerektiğini vurguladı.
Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! "Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim olamaz"

'DAN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle yapılması planlanan başkanlık seçimiyle ilgili de eski başkanlardan Aziz Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi. Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine yönelik haber ve iddiaları yalanlayarak, "Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" dedi.

Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! "Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim olamaz"

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir Youtube kanalında 'Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek' şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır. Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin Başkanı'nı belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız. Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum; yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz."

