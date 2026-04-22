Samsunspor'dan hakem atamasına sert tepki! Atilla Karaoğlan ile ilgili açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, yarın karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın yarı finale adını yazdıracağı müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Samsunspor'dan karşılaşmaya hakem olarak Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki geldi. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu atamanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 19:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada çeyrek finalde sonucu merakla beklenen eşleşmede Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 18.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.
Samsunspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 18.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak, yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak.
Samsunspor, daha önce Çaykur Rizespor maçında teknik direktör Thorsten Fink'e tartışmalı kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Atilla Karaoğlan'ın atanmasını kabul edilemez buldu.
Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

SAMSUNSPOR'DAN HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmaya Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçı yöneten ve tartışmalı kararla teknik direktör Thorsten Fink'e kırmızı kart gösteren Atilla Karaoğlan'ın Trabzonspor maçına atanması "kabul edilemez" bulduklarını bildirdi.

Samsunspor'dan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz. Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla örtüşmemektedir. Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."

Atilla Karaoğlan'ın 9 Nisan'da yönettiği Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmasında kazanan taraf 4-1'lik skorla Çaykur Rizespor olmuştu.

