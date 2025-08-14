Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı: İddialara noktayı koydu!

Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı geldi. 28 yaşındaki Fransız, Jose Mourinho ile sanılanın aksine iyi bir iletişimi olduğunu anlattı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN JOSE MOURINHO SÖZLERİ

“Jose Mourinho benim için çok önemli. İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor; onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."