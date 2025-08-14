Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı: İddialara noktayı koydu!

Allan Saint-Maximin, yeni takımı Club America için açıklamalarda bulundu. Ayrıca yıldız futbolcu, muhabirlerin sorusu üzerine Fenerbahçe'deki dönemine ve Jose Mourinho ile olan ilişkilerine de değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı: İddialara noktayı koydu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 19:49

'den itirafı geldi. 28 yaşındaki Fransız, Jose Mourinho ile sanılanın aksine iyi bir iletişimi olduğunu anlattı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN JOSE MOURINHO SÖZLERİ

“Jose Mourinho benim için çok önemli. İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor; onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir ve harika bir insan. Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."

Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı: İddialara noktayı koydu!

Sıkça Sorulan Sorular

ALLAN SAINT-MAXIMIN NEDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ?
Fenerbahçe'ye şampiyonluk hamlesi olarak katılan Maximin, antrenmanlara katılmamış ve disiplinsiz tavırlar sergilemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!
Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!
ETİKETLER
#fransa
#jose mourinho
#jose mourinho
#teknik direktör
#allan saint-maximin
#allan saint-maximin
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Itirafçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.