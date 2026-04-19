Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde lider Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı ağırladı.

HABERİN ÖZETİ Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı Bayern Münih, Stuttgart'ı 4-2 yenerek Almanya Bundesliga'da 35. şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih, 30. hafta maçında Stuttgart'ı 4-2 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 79'a yükselten Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu, Bayern Münih'in üst üste 2., toplamda ise 35. şampiyonluğu oldu. Bayern Münih, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Bayern Münih, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada da Harry Kane kaydetti. Konuk ekipte ise golleri 21. dakikada Chris Führich ve 88. dakikada da Chema Andres attı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Bayern Münih, 64 puana sahip en yakın takipçisi Borussia Dortmund önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera temsilcisi, üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.

Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Bayern Münih, bu turnuvalarda da kupa iddiasını sürdürüyor.