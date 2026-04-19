Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı

Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup etmeyi başaran Bavyera temsilcisi, puanını 79'a yükselterek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih, Almanya'da üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 22:35

Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde lider Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı ağırladı.

HABERİN ÖZETİ

Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Bayern Münih, Stuttgart'ı 4-2 yenerek Almanya Bundesliga'da 35. şampiyonluğunu ilan etti.
Bayern Münih, 30. hafta maçında Stuttgart'ı 4-2 mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 79'a yükselten Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bu, Bayern Münih'in üst üste 2., toplamda ise 35. şampiyonluğu oldu.
Bayern Münih, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Bayern Münih, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada da Harry Kane kaydetti. Konuk ekipte ise golleri 21. dakikada Chris Führich ve 88. dakikada da Chema Andres attı.

Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Bayern Münih, 64 puana sahip en yakın takipçisi Borussia Dortmund önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bavyera temsilcisi, 35. şampiyonluğuna ulaştı

Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera temsilcisi, üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.

Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Bayern Münih, bu turnuvalarda da kupa iddiasını sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester City, Arsenal'i 2-1'lik skorla devirdi! İngiltere'de şampiyonluk yarışı kızıştı
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 15. kez mutlu sona ulaştılar
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.