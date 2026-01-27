Alperen Şengün, 33 sayıyla galibiyette başrol oynadı! Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i devirdi

Kategoriler
Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA'de heyecan sürüyor. NBA'de gecenin dikkati çeken maçlarından birinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets ile Memphis Grizzlies, Toyota Center'da karşı karşıya geldi.
Houston Rockets, zorlu maçta rakibini 108-99'luk skorla mağlup etmeyi başararak sezonun 28. galibiyetine ulaştı. Memphis Grizzlies ise art arda 3, toplamda ise 26. yenilgisini yaşadı.
Houston Rockets'ın galibiyetine büyük katkı sağlayan isimlerden biri de milli oyuncu Alperen Şengün oldu. Alperen mücadeleyi; 33 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.
Öte yandan Houston Rockets'ta Kevin Durant de takımına 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokluk katkı yaptı.
NBA'de gecenin bir diğer maçında Los Angeles Lakers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 129-118'lik skorla geçti.
Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic 46 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, LeBron James 24 ve Rui Hachimura 23 sayıyla sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Chicago Bulls'ta Coby White'ın 23 ve Ayo Dosunmu'nun 20 sayısı, bu sezonki 23. yenilgiyi önleyemedi.