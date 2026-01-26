Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı! İspanyol isim düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde bir üst tur öncesi sıralamaların belli olacağı maçlar 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftadaki tüm müsabakalar aynı gün saat 23.00'te başlayacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 8. ve son hafta maçında çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

Galatasaray'ın Manchester City ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapacak hakem de belli oldu. Konuyla ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

Buna göre, Manchester City-Galatasaray müsabakasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.