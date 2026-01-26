Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap! 'Açıklamayı kabul edilemez buluyoruz'

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı. Gazeteci İbrahim Seten'in gündeme bomba gibi düşen, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel'de yaşandığını iddia ettiği diyalogla ilgili Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert bir açıklama gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye'deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur." ifadelerine yer vermişti.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Galatasaray'dan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yapılan açıklamaya Fenerbahçe'den cevap geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu ifade edilirken, "Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.



Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.



Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.



Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."