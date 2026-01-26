Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap! 'Açıklamayı kabul edilemez buluyoruz'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç'a yönelik yaptığı sert açıklamaya cevap verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez bulunduğu ifade edilirken, "Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap! 'Açıklamayı kabul edilemez buluyoruz'
IHA
26.01.2026
12:01
26.01.2026
12:16

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı. Gazeteci İbrahim Seten'in gündeme bomba gibi düşen, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel'de yaşandığını iddia ettiği diyalogla ilgili Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert bir açıklama gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Kulübü'ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye'deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur." ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap! 'Açıklamayı kabul edilemez buluyoruz'

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Galatasaray'dan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yapılan açıklamaya Fenerbahçe'den cevap geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu ifade edilirken, "Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2015704465530081731

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

